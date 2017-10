L'annuncio di Pirlo: "A dicembre smetto, è arrivato il momento"

Il calcio sta per perdere uno dei suoi gioielli. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport Andrea Pirlo annuncia infatti l'intenzione di ritirarsi alla scadenza del contratto con il New York City: "Ti rendi conto da solo che è arrivato il momento. Ogni giorno hai problemi fisici, non riesci più ad allenarti come vorresti perché hai sempre qualche acciacco. Alla mia età ci sta di dire basta. Non è che puoi andare per forza avanti fino ai 50. Farò qualcos'altro".



Al momento il futuro è incerto: "Rientrerò in Italia già a dicembre. Ho delle idee ma mi concedo tempo per decidere. Se penso ad allenare? Non è detto che siccome sei stato un buon giocatore puoi farlo. Devi essere predisposto e avere la prova del campo. Deve scattarti la scintilla. A meè non è ancora scattata".



Quanto all'ipotesi di essere il vice di Conte al Chelsea, Pirlo glissa ("se ne dicono di cose") ma non manca di elogiare il suo ex allenatore: "Impressionante la sua cura dei particolari. Riesce comunque a darti spiegazioni convincenti. Una sua lezione di 20' al video vale tre giorni di allenamento: capisci subito al volo che cosa devi fare. Negli anni poi è migliorato, con questa voglia di vincere e fare tutto al massimo. Uno dei più bravi in assoluto".