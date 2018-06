L'agente di Yaya Touré contro Guardiola: "Non vincerai più come il Benfica"

Pep Guardiola preferisce non replicare. L'allenatore del Manchester City era stato attaccato duramente da Yaya Touré: "Sono arrivato a chiedermi se il suo comportamento verso me non fosse a causa del colore della mia pelle... Forse noi africani non siamo trattati da alcuni allo stesso modo degli altri. Lui finge di non avere problemi con i giocatori di colore". Come detto il tecnico spagnolo non alimenta le polemiche: "Non commenterò le sue parole, non ho nulla da dire".



Chi invece getta ulteriore benzina sul fuoco è l'agente del centrocampista ivoriano secondo quanto riferisce Sport24.ru: "Il trattamento di Guardiola nei confronti di Yaya al Manchester City non è un errore, ma un crimine che avrà delle conseguenze".



Dimitri Seluk aggiunge ancora in modo minaccioso: "Il tecnico scoprirà cosa sono gli stregoni africani. Ricordatevi queste parole: il Benfica soffre della maledizione di Bela Guttman, che gli impedisce di vincere le finali europee, Guardiola può avere tutti i soldi che vuole per il mercato, ma batterà questo record negativo".