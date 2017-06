Kroos, auguri con sfottò al Brasile: il 2017 diventa 1-7...

Toni Kroos deve averla pensata molto prima del canonico conto alla rovescia e forse non vedeva l'ora che arrivasse l'anno nuovo per pubblicare il suo "speciale" post di auguri sui social network: così il 2017 si è trasformato "magicamente" nell'indimenticabile 1-7 rifilato dalla Germania alla Seleçao l'8 luglio 2014. Come? Tutto molto semplice: al posto dell'1 il centrocampista ha pubblicato la bandiera del Brasile e invece del 7 ha messo su il tricolore tedesco. Il giocatore del Real Madrid ha vinto tanto alla Casa Blanca laureandosi campione d'Europa solo qualche mese fa, ma è evidentente che il trionfo mondiale resta nel cuore più di ogni altra cosa. E il Mineirazo in semifinale è il simbolo di quell'impresa. Chiaro che, ricordando ai brasiliani che lo seguono quella batosta, si è beccato i primi insulti dell'anno e c'è chi gli ha postato una foto di Ronaldo del 2002, quando il Fenomeno segnò i due gol in finale proprio alla Germania...