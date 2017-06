Krasic: "Conte parla tantissimo, è un vero maniaco della tattica"

La sua parentesi alla Juventus non è stata felicissima anche se i bianconeri puntavano molto su di lui. Ora Milos Krasic, in forza al Lechia Danzica, torna sull'esperienza a Torino soffermandosi in particolare sulla figura di Antonio Conte: "È il leader della panchina, un ottimo motivatore. Parla tantissimo e spiega alla perfezione ogni cosa, riesce a dare un’incredibile energia a tutta la squadra. Per quanto riguarda le tattiche di gioco è un vero maniaco. Se negli ultimi anni la Juventus ha vinto molto, è proprio grazie a questa sua mania" spiega l'esterno serbo sport.pl.



Krasic ripercorre poi le tappe del suo percorso con un certo rammarico: "Rimpianti? Sì, ero convinto che sarei rimasto a lungo con i bianconeri, ma all’epoca Conte preferì fare affidamento su Lichtsteiner. Ad oggi non ho ancora capito perchè abbia deciso di non volermi più in squadra. Potevo restare in Italia passando alla Lazio o alla Samp, ma l’opzione Fenerbahce fu la migliore, sia per me che per il club. Forse, se alcune cose fossero andate diversamente nella mia carriera, non avrei vissuto questo declino".