Klinsmann esonerato: non è più il ct degli Stati Uniti

Il presidente della Federcalcio statunitense, Sunil Gulati, ha annunciato che Jurgen Klinsmann "non è più il ct della Nazionale a stelle e strisce". L'allenatore ed ex attaccante tedesco, campione del mondo in Italia nel 1990, aveva sostituito Bob Bradley nel luglio 2011: con lui alla guida gli Stati Uniti si erano aggiudicati nel 2013 la Concacaf Gold cup e si sono qualificati per gli ottavi di finale dei Mondiali 2014, in Brasile, dove sono stati eliminati dal Belgio nel supplementari.



Sono tre i nomi dei candidati a sostituire Klinsmann sulla panchina statunitense: Bruce Arena, che è stato l'unico ct a guidare la Nazionale in due fasi finali della Coppa del mondo, in Sudcorea e Giappone nel 2002, in Germania nel 2006; Sigi Schmid e Peter Vermes. Martedì, in una conferenza stampa, Gulati dovrebbe comunicare il nome del successore del tedesco.