Kim Jong-Hun: "Batteremo Messi e domineremo il calcio"

Se Marcello Lippi sta cercando di portare il calcio cinese ad un livello superiore, in Asia c'è chi ha mire altrettanto grandi, se non di più. E' il leader e dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-Hun, il cui Paese è attualmentee 126° nel ranking Fifa e che punta ad ambiziosi traguardi. "Alleneremo i nostri giovani calciatori affinché diventino giocatori più forti di Lionel Messi" le parole di Kim Jong-Hun che poi azzarda: "Per ora desideriamo dominare l'Asia, poi penseremo al resto del mondo". Un passo alla volta ma con un obiettivo ben preciso: ce la farà?