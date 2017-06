Kakà lascia Orlando e torna in Brasile

La stagione in MLS per l'Orlando City Fc si è conclusa senza play-off. Dopo una regular season ricca di delusioni, Ricardo Kakà ha parlato del suo futuro ai media statunitensi: "Di sicuro resterò nel mondo del calcio".



Il trentaquattrenne confessa di non avere idee chiare sui suoi obiettivi nel dopo-ritiro, ma nell'immediato pensa ad un ritorno in Brasile e rassicura:" Nel 2017 giocherò di sicuro, ma sarà il mio ultimo anno a Orlando. Dopo, magari, potrei ritornare al San Paolo. Non è una questione di soldi, nemmeno con offerte migliori potrei giocare per altri club."



Il centrocampista, che nella sua ultima stagione in Major League ha totalizzato 9 marcature in 24 presenze, potrebbe tornare, e finire la carriera, nel club che lo ha calcisticamente svezzato: nel Sao Paulo, un viaggio lungo 9 anni (dal 1994 al 2003) dalle giovanili fino in prima squadra.