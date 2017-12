Kakà annuncia il ritiro: "Voglio fare il dirigente"

Come anticipato qualche giorno fa, Ricardo Kakà ha deciso di lasciare il calcio: il brasiliano lo ha annunciato su Facebook e in una intervista a GloboEsporte. "Padre, mi hai dato molto più di quel che avrei immaginato, grazie a tutti! Ora sono pronto per una nuova avventura" il messaggio sul social, il "suo" San Paolo lo ha anche salutato su Twitter: "Quando gli idoli smettono di giocare non vuol dire che si ritirano ma entrano nella storia. Più che le vittorie, di te rimarrà la dedizione e la professionalità. Grazie di tutto, per te le porte saranno sempre aperte".



Kakà ha spiegato tutto nell'intervista a GloboEsporte: "Prima di decidere ho avuto bisogno di qualche giorno per parlare con le persone più vicine a me. Sono andato in Europa, ho guardato alcune partite e sono arrivato alla conclusione che dovevo smettere la mia carriera da calciatore professionista".



Il brasiliano ha parlato del suo immediato futuro: "Mi piacerebbe fare il dirigente nel calcio, studierò per prendere quella strada. Da giocatore mi allenavo tanto, farò lo stesso per questa nuova carriera: se anche ho fatto bene con il pallone, non è detto che sarò bravo anche dietro una scrivania. Il Milan mi ha fatto un'offerta, mi ha detto che avrebbe piacere ad avermi in società un giorno".

Quando param de jogar, ídolos não se aposentam, entram pra história. Mais que gols e títulos, o que fica é o legado de dedicação, profissionalismo e carinho. Obrigado por ter feito parte de momentos tão especiais. As portas da sua casa estarão sempre abertas, @KAKA #ObrigadoKaka pic.twitter.com/tsXUrMQZ5B — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 17 dicembre 2017

