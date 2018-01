Kaiserslautern, attacco cardiaco in campo per Strasser

Calcio tedesco in apprensione per Jeff Strasser: l'allenatore del Kaiserslautern ha avuto un attacco cardiaco durante la partita di 2. Bundesliga (seconda divisione tedesca) contro il Darmstadt. Sul risultato di 0-0, al 40', la gara è stata sospesa tra gli applausi bipartisan del pubblico dopo che le condizioni del tecnico della squadra ospite sono precipitate: l'ambulanza è entrata in campo e ha portato Strasser, 43 anni, in ospedale.



Il Kaiserslautern ha pubblicato un tweet parlando di un "incidente medico" con "il nostro allenatore che è stato trasportato in ospedale". Ancora ignote le condizioni di Strasser.

