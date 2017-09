Juventus, ufficiale l'elezione di Agnelli all'Eca

La Uefa, nel corso del tredicesimo Congresso Straordinario tenutosi a Ginevra, ha ratificato la presidenza di Andrea Agnelli all'ECA per un mandato di durata quadriennale. Il patron bianconero quindi guiderà l'associazione dei club europei succedendo a Karl-Heinz Rummenigge e cercando di proseguire nell'ottica della riforma del calcio con sul piatto quattro progetti su tutti: Fair Play Finanziario 2.0, finestre di calciomercato più brevi, meno soste per le nazionali e l'affinamento del Var.



Nel Congresso si è parlato anche del cambio di rotta del calciomercato. Sia il presidente Fifa Infantino che quello Uefa Ceferin hanno convenuto sulla necessità di una ristrutturazione: si parla di tetti salariali, luxury tax, rose più corte e meno prestiti oltre alla riduzione delle percentuali per i procuratori.

Ratificata oggi la nomina di Andrea Agnelli a membro dell'Esecutivo @UEFA, in qualità di Presidente @ECAEurope: https://t.co/kDQrWnCkCE pic.twitter.com/XOwL21embB — JuventusFC (@juventusfc) 20 settembre 2017