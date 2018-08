Juventus U23, ufficiale: Zironelli è l'allenatore

La Juventus U23, la seconda squadra dei bianconeri che parteciperà al campionato di serie C 2018/19, ha ufficialmente un allenatore: come anticipato, sarà Mauro Zironelli. L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale juventino che ricorda come il veneto, 48 anni, ha iniziato l’esperienza di allenatore nel 2006, alla guida delle giovanili del Vicenza Virtus. Ha poi allenato in Eccellenza e in serie D, conquistando nell’ultima stagione con il Mestre la promozione alla serie C da dove ripartirà con i bianconeri.



Zironelli conterà sullo staff composto da Stefano Sottoriva (allenatore in seconda), Daniele Palazzolo (preparatore atletico) e Samuele Callegaro (assistente preparatore atletico) e Cristiano Lupatelli (preparatore dei portieri).