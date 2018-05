Juventus, Seredova: "Senza Buffon tornerò a tifare con più forza"

L'addio di Gianluigi Buffon alla Juventus ha sicuramente provocato tanta tristezza in tutti i tifosi bianconeri. Tutti o quasi, sentendo le parole di Alena Seredova. L'ex moglie del capitano juventino, ospite a Matrix Chiambretti, ha commentato la notizia con una punta di veleno: "Adesso tornerò a tifare Juventus con più forza".



I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e dalla loro unione sono nati due figli: poi Buffon si è fidanzato con Ilaria D'Amico mentre la Seredova sta con il manager Alessandro Nasi, cugino di John e Lapo Elkann.



La shwgirl ceca, 40 anni, è brevemente tornata anche sul momento in cui ha scoperto che Buffon, di fatto, l'aveva lasciata: "L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Meno male che non ho fatto un incidente... Parla di me con molta freddezza (riferendosi all'intervista del giocatore da Maurizio Costanzo, ndr), dopo tutto ciò che c’è stato tra noi mi sarei aspettata una considerazione diversa".