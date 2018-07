Juventus, Ronaldo chiama Ancelotti: "Come andrà con Allegri?"

In attesa che Real Madrid, Juventus e Jorge Mendes sistemino gli ultimi dettagli per il suo trasferimento in bianconero, Cristiano Ronaldo è in vacanza in Grecia, lontano dai riflettori e dalle voci di calciomercato. Lontano solo fisicamente visto che i contatti con il suo procuratore sono frequenti ma, tra una telefonata e l'altra, CR7 ha trovato di sentire anche il suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti.



Come riporta il Corriere dello Sport, Ronaldo ha chiesto un parere su Massimiliano Allegri, sui suoi metodi di lavoro e sulla sua idea di calcio. Ancelotti e il tecnico toscano si stimano reciprocamente così Carletto ha risposto usando pressapoco queste parole: "Cristiano, tranquillo: è l'ideale per te". I due poi hanno parlato di serie A e scherzato su quando si ritroveranno contro in Juventus-Napoli: una sfida che saprà anche di scudetto.