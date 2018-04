Juventus, problemi al ginocchio per Khedira

Germania-Spagna potrebbe lasciare in eredità una notizia negativa per la Juventus anche se solo le prossime ore potranno sciogliere il nodo: il problema al ginocchio destro che ha costretto Sami Khedira ad uscire dal campo al 53' è solo una botta o un infortunio che mette a rischio la presenza del centrocampista contro Milan e Real Madrid?



Khedira è partito titolare nella sfida di Dusseldorf ma, pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, si è accasciato a terra dopo un contrasto con Thiago Alcantara. I medici lo hanno visitato in campo anche se poi il tedesco è rientrato verso la panchina sulle proprie gambe, particolare che dovrebbe escludere problemi di grave entità.



Martedì la Germania affronterà il Brasile ma per quel giorno Khedira potrebbe essere già rientrato a Vinovo per i primi esami ed eventuali terapie mediche.