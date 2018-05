Juventus, Pjanic: "Vogliamo un altro record con il Milan"

Miralem Pjanic non si accontenta dello scudetto (di fatto conquistato). Vincere la Coppa Italia sarebbe importantissimo per noi e rappresenterebbe un altro record. E i record la Juventus li vuole centrare", il 'messaggio' del centrocampista bosniaco a due giorni dalla fine dell'Olimpico.



L'ex Roma predica comunque prudenza: "Il Milan è un avversario impegnativo, difficile da affrontare. Sta facendo ottime cose e con Gattuso ha trovato equilibrio. Le chance sono al 50% e starà a noi dare quel qualcosa in più per far girare gli episodi a nostro favore. Loro vogliono ricominciare a vincere dei trofei e noi vogliamo portare ancora una volta la Coppa a Torino. Ci aspetta una bella finale".



Nell'intervista a Rai Sport Pjanic esalta il percorso della Juve: "Stiamo ottenendo risultati splendidi e forse ora non gli si dà il giusto peso, ma con il tempo ci si ricorderà di quanto sta facendo questa squadra. C'è solo da fare i complimenti alla società e al gruppo, ai cinque compagni che sono vicini a vincere il settimo scudetto di fila e che sono la base di questa Juve, e anche ai nuovi, che si sono integrati subito e che hanno capito subito che qui si devono raggiungere gli obiettivi".



Infine, sul segreto dei continui trionfi: "Il lavoro quotidiano, l'umiltà che abbiamo nel metterci sempre in discussione. Ogni giorno diamo il massimo e ci sono allenamenti che a volte sembrano delle partite per l'intensità con cui li affrontiamo. Arrivare in fondo è il frutto di quanto facciamo ogni giorno qui a VinovoDover vincere ogni partita dà pressioni enormi, ma questo gruppo riesce a gestirle bene".