Juventus, Pjaca: rottura del crociato destro

La Federazione croata ha comunicato che Marko Pjaca ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, confermando i timori emersi dopo l'infortunio nell'amichevole contro l'Estonia: per l'attaccante della Juventus stagione finita, tempi di recupero previsti tra i 6 e 8 mesi. Il responso è arrivato dopo la risonanza magnetica effettuata mercoledì mattina sull'arto del giocatore, che tornerà a Vinovo il prima possibile per l'operazione



Pjaca era dovuto uscire in barella al 64': nessun fallo o intervento avversario, era stato lo stesso giocatore a cadere dopo un movimento innaturale dell'arto. A destare preoccupazione le immagini del croato dolorante e con le mani al volto mentre veniva soccorso dai medici della Nazionale. Lo stesso ct croato Cacic, nel post partita, non era stato ottimista: "L'infortunio di Pjaca è stato un brutto colpo per la squadra, sembra qualcosa di serio". L'interista Perisic, nel dopo-partita, aveva parlato di un "campo in condizioni pietose".



A questo punto la Juve (che sarà risarcita dalla Fifa) viva una sorta di maledizione croata visto che in questa stagione aveva già dovuto rinunciare a Pjaca per più di due mesi (era inizio ottobre) per un infortunio al perone, anche allora riportato in una partita della Croazia.

ALLEGRI: "LA TUA CARRIERA NON SI FERMA"

Questo incidente di percorso non fermerà la tua carriera: sretno @marko_pjaca20! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 29 marzo 2017

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE CROATA

Il giocatore della nazionale croata e della Juventus, Marko Pjaca, dovrà osservare un lungo periodo d'assenza dai campi dopo l'infortunio subìto nel corso dell'amichevole contro l'Estoina a Tallinn. Pjaca è uscito al 64' per un infortunio al ginocchio, lasciando il campo in barella, e la risonanza a cui è stato sottoposto all'ospedale Sv. Catherine ha confermato che si tratta di un grave problema al ginocchio. Pjaca, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore ed è in attesa di un intervento chirurgico. Lo staff medico della Croazia e quello della Juventus sono in contatto costante e prenderanno congiuntamente le decisioni per gli ulteriori trattamenti da fare a Pjaca