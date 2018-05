Juventus, Nedved in campo a 46 anni per lo Skalnà

La prima notizia risale allo scorso settembre, ora è arrivata la conferma definitiva: Pavel Nedved tornerà in campo nel FK Skalnà. Per il vicepresidente della Juventus non sarà l'inizio di una nuova carriera ma una semplice esibizione nel club con cui aveva iniziato a giocare a calcio dai 5 ai 12 anni: a 46 anni compiuti, rimetterà gli scarpini per giocare una partita ufficiale con il figlio Pavel junior ma anche con Karel Poborsky (ex Lazio) e Zdenek Grygera (ex Juve). La sfida contro il Banik Kralovske Porici verrà disputata il 2 giugno ed è stata aperta la prevendita dei biglietti.