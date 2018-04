Juventus, nasce la Barbie di Sara Gama

In occasione della festa della donna di domani, la Barbie ha annunciato la realizzazione di uno nuova gamma di bambole tra le quali spicca quella ispirata a Sara Gama, difensore della Juventus femminile di cui è capitano così come porta la fascia della nazionale italiana. Sara, infatti, è figlia di padre congolese e madre triestina. L'azienda di bambole l'ha presentata così su Facebook: "Una grinta in grado di ispirare ogni bambina a perseguire sempre i propri sogni".



Queste le altre sportive a cui Barbie si è ispirata: Nicola Adams (boxe, Regno Unito), Çağla Kubat (windsurfer, Turchia), Hui Ruoqi (pallavolo, Cina), Lorena Ochoa (golfista professionista, Messico).