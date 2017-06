Juventus-Napoli, Valeri: "Non ho sbagliato nulla"

Sponda Napoli non si placano le polemiche arbitrali seguenti all'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il Mattino riporta quello che Paolo Valeri avrebbe confidato a mente fredda sugli episodi dello Stadium: "No, non ho nulla di cui scusarmi. Non ho sbagliato niente". Il fischietto, quindi, conferma di aver correttamente assegnato i due rigori ai bianconeri e di aver negato il fallo subìto in are da Albiol ma ora si attende il referto arbitrale per evitare nuove stangate.



Se i toni nel dopo partita sono stati pesanti - vedi le parole di Reina e Giuntoli -, in campo potrebbe essere successa la stessa cosa se non peggio: si rischiano sanzioni e squalifiche come nel caso del famoso scontro Mancini-Sarri quando il tecnico toscano fu squalificato per due giornate (e l'arbitro era proprio Valeri...).