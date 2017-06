Juventus-Napoli, Chiellini: "Solo chiacchiere da bar"

Giorgio Chiellini classifica le proteste del Napoli post-match di Coppa Italia come "Chiacchiere da bar. Senza parlare di Juventus, tutto questo mi ricorda Inter-Roma: i giallorossi hanno meritato in lungo e in largo, ha dominato eppure a fine partita tutti parlavano dell'arbitro e quasi nessuno di Nainggolan, Fazio o Szczesny". Il difensore bianconero spiega come vive questi momenti: "A noi toccano poco, fanno sprecare energie agli altri casomai. Ed è meglio che il Napoli non le sprechi, hanno prima la Roma e poi il Real Madrid: e da italiano spero vadano avanti in Champions. Ma solo lì, non in campionato!".



Massimiliano Allegri fa i complimenti alla sua squadra per la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli: "Dico 'brava' a tutta la squadra, dopo un primo tempo in cui abbiamo sbagliato tanti passaggi pur creando tante occasioni nella ripresa c'è stata una bella reazione e siamo cresciuti". Il tecnico loda la Juventus: "Il Napoli è squadra difficile, se sbagli cose a livello tecnico rischi e finisci in confusione - le parole alla Rai -. Ma noi abbiamo ancora margini di miglioramento, soprattutto Pjanic che fa grandi cose in impostazione ma anche in recupero".



Inevitabile tornare sulle polemiche arbitrali: "A parte il gol non hanno creato nulla, non si può ridurre tutto ai rigori: potevamo segnare anche prima e noi guardiamo solo a questo. Dal campo mi sembrava che i penalty ci fossero, poi non so. Un voto all'arbitro? Faccio fatica a darlo a me...".