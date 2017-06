Juventus, Kean: gol pazzesco all'Europeo Under 17

Riceve palla sulla trequarti, leggermente defilato sulla destra: ha solo un avversario davanti a sé e lo manda ai matti: finta, controfinta, sterzata sul piede destro e palla in buca d'angolo con un diagonale imparabile. Moise Kean, attaccante di 17 anni della Juve, ha già esordito in Serie A e in Champions in maglia bianconera: questo gol meraviglioso l'ha segnato con quella della Nazionale azzurra dell'Under 17 nella gara d'esordio dell'Europeo contro la Croazia, sbloccando il risultato e decidendo l'incontro terminato 1-0.