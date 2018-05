Juventus infuriata: due "scudetti" in contemporanea

La Juve domina il campionato italiano da 7 anni e i suoi dirigenti sono indubbiamente tra gli artefici della cavalcata leggendaria, ma tra i loro "superpoteri" non c'è ancora quello dell'ubiquità. Così, quando la Lnd ha fissato per sabato alle 15 lo spareggio scudetto della Serie A femminile tra le bianconere e il Brescia sul campo neutro di La Spezia, Beppe Marotta è andato su tutte le furie. Perché alla stessa ora allo Stadium c'è Juventus-Verona, ultima giornata di campionato degli uomini con la festa tricolore davanti ai tifosi già programmata.



"Sono allibito e sconcertato – ha detto Marotta –. Si vuole promuovere il movimento femminile, ma poi ci si scontra con l’ottusità dei dirigenti. La contemporaneità delle due partite farebbe un danno al movimento stesso e a migliaia di tifosi. È un comportamento da dilettanti, perciò le donne devono passare sotto la Figc". L'a.d. della Juventus ha chiesto il posticipo della partita alle 20.30 e probabilmente lo otterrà.



"Ci siamo accordati per posticipare la partita al sabato sera, per noi non c’è problema - ha spiegato il presidente del Brescia, Giuseppe Cesari -. Vogliamo andare incontro alla Juve, anche se poi ci sarebbe da aprire un discorso sull’influenza che un club come la Juve può avere su decisioni come queste, rispetto alla nostra. Ma ripeto, nessuna polemica, a noi va bene così".