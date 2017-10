Juventus, infortuni in nazionale per Mandzukic e Barzagli

La Juventus si lecca le ferite dopo le partite di Croazia e Italia che hanno visto Barzagli e Mandzukic rimediare problemi fisici. L'attaccante, dopo il gol dell'iniziale vantaggio croato, è stato sostituito nei minuti finali per una botta alla caviglia. Mandzukic è uscito dal campo zoppicando e il ct Cacic (poi esonerato, in panchina contro l'Ucraina ci saranno Simunic e Mise) ha lanciato l'allarme: "Mario ha una sopportazione del dolore molto alta, se è uscito in quel modo potrebbe essere un problema serio. C'è paura di perderlo a lungo, per noi sarebbe un danno".



La federcalcio croata ha poi fatto sapere che le condizioni verranno valutate di giorno in giorno ma il fatto che non sia stata esclusa la possibilità di vederlo in campo lunedì (diversamente da Brozovic) dovrebbe tranquillizzare sul fatto che non sia niente di grave,



Diversa la situazione di Barzagli, sostituito all'intervallo di Italia-Macedonia. Per il difensore risentimento ai flessori ma lui stesso ha dichiarato di essere uscito in via precauzionale e dovrebbe avere evitato guai peggiori. Allegri con il fiato sospeso soprattutto per Barzagli vista l'assenza di Howedes.