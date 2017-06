Juventus, il club risponde al Fatto Quotidiano: "Nessun dipendente indagato"

"Juventus Football Club e il Presidente Andrea Agnelli, alla luce di alcuni articoli pubblicati in questi giorni, comunicano di aver affidato ai legali la tutela della propria onorabilità e rispettabilità". Ecco l'incipit del comunicato diramato dalla Juve: è la reazione a un articolo pubblicato stamattina sul Fatto Quotidiano dal titolo "Agnelli incontrava i mafiosi".



Secondo quanto si legge sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, "la Procura della Figc accusa la Juve e il suo presidente di illeciti con bagarini e ambienti criminali". Un breve sommario spiega poi che "la conclusione delle indagini della giustizia sportiva attribuisce al numero 1 bianconero rapporti personali con esponenti della malavita organizzata. Il capo ultrà legato alle 'ndrine aveva detto ai pm di Torino: mi vidi con Andrea e parlammo della gestione di biglietti e abbonamenti". Nell'articolo all'interno, si parla "di presunto accordo tra la Juventus e i gruppi ultras per assicurare la quiete allo stadio". L'accusa più grave per Andrea Agnelli, scrive "il Fatto", è nel passaggio del documento di chiusura indagini in cui il procuratore federale Giuseppe Pecoraro accusa il presidente di aver "partecipato personalmente, in alcune occasioni, a incontri con esponenti della malavita organizzata e della tifoseria ultras. L'ex prefetto ha ricevuto a novembre gli atti da Torino e, dopo ulteriori accertamenti, ha deciso di non archiviare. I rilievi di Pecoraro e colleghi sono ispirati dalle carte di Torino e dalle deposizioni di Rocco Dominello, identificato come esponente della cosca Pesce-Bellocco della 'ndrangheta". Infine si legge che "nel corso dell'indagine Alto Piemonte non erano emerse frequentazioni e incontri diretti con la Juventus, ma un'intercettazione ha instillato qualche dubbio".



La Juve non ci sta e nel proprio comunicato precisa: "La Procura della Repubblica di Torino ha avviato, e recentemente concluso, un'indagine su alcune famiglie ritenute appartenenti alla ‘ndrangheta alle quali si contestano oltre a reati contro persone e patrimonio, anche il tentativo di infiltrazione in alcune attività di Juventus Football Club. Si ricorda inoltre che nessun dipendente o tesserato è stato indagato in sede penale. Si precisa altresì che, nel pieno rispetto delle indagini e degli inquirenti, la società ha sempre collaborato mantenendo uno stretto riserbo a tutela del segreto istruttorio. Per quanto attiene alla giustizia sportiva, la società ha già dimostrato fattivamente la propria disponibilità a collaborare".







AGNELLI RISCHIA IL DEFERIMENTO FIGC

La procura della Figc intende procedere con il deferimento di Andrea Agnelli, di tre fra dirigenti, ex dirigenti e funzionari, nonché della stessa Juventus a titolo di responsabilità diretta e oggettiva al termine degli accertamenti nati dopo l'inchiesta della procura di Torino sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva. Lo si ricava dall'avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Giuseppe Pecoraro.



Agnelli è chiamato in causa perché, secondo il procuratore, fra le stagioni 2011/12 e 2015/16, per "mantenere l'ordine pubblico nei settori dello stadio occupati dagli ultras" non impediva al personale della Juventus di intrattenere rapporti con la tifoseria organizzata "anche per il tramite di esponenti della malavita organizzata", autorizzando la fornitura di biglietti e quindi "favorendo consapevolmente il fenomeno del bagarinaggio".



Gli viene rimproverata anche la partecipazione a "incontri" con "esponenti della malavita organizzata e della tifoseria ultras". Nell'avviso di chiusura indagini si afferma che in occasione del derby del 23 febbraio 2014 assecondò l'introduzione allo stadio - ad opera dell'addetto alla sicurezza - di "materiale pirotecnico vietato e striscioni" per "compiacere gli ultras". Gli altri soggetti interessati sono Francesco Calvo, all'epoca dei fatti dirigente del settore commerciale (poi passato al Barcellona) , Alessandro D'Angelo, security manager, e Stefano Merulla, responsabile del ticket office