Juventus, Higuain: "Io al top da 12 anni, Dybala un crack"

Ritrovata la maglia della sua nazionale Gonzalo Higuain ha ritrovato anche il sorriso e la voglia di parlare coi media. Dopo il messaggio inviato a chi lo critica, il Pipita da Manchester, dove domani l'Argentina affronterà l'Italia in amichevole, ha guardato indietro verso il suo passato con orgoglio: "Ho giocato nel Real Madrid e sono tra i 10 goleador di tutti i tempi del club, con l'Argentina sono tra i primi 6, nel Napoli nella top ten, spero di esserlo anche nella Juventus. Sono ai massimi livelli da 12 anni e giocare nei grandi club richiede un grande sforzo fisico e mentale, ma sono felice di quello che ho fatto e sto vivendo".

Felice come di essere tornato in Nazionale: "Ho parlato con Sampaoli, ho avuto un momento non al top della forma, ma ora sto molto meglio e sono pronto ad aiutare l'Argentina, sono felice di essere di nuovo qui - ha detto Higuain - Non è facile starci otto anni, da bambino sognavo di giocare nei grandi club, di indossare la maglia Albiceleste, di partecipare a un Mondiale, alla Coppa America e ho fatto tutto questo. Voglio giocare ai massimi livelli in Europa ancora per qualche anno, se lascerò l'Europa a 35 anni vorrà dire che avrò fatto 15 stagioni al top, qualcosa di impressionante".

Come impressionante è il talento di Paulo Dybala, che però non è stato convocato e rischia di perdere i Mondiali: "Mi ha fatto fare una montagna di gol. Purtroppo è stato infortunato, Paulo è un amico e cerco sempre di aiutarlo e di dargli consigli. So cosa significa giocare da giovani in un grande club, ho vissuto la stessa cosa quando ero al Real, ma lui ha un potenziale enorme, ha tantissimo da dare ma non deve bruciare le tappe, ho vissuto tutto questo e so che se non sei forte mentalmente le critiche, così come gli elogi, possono dare problemi. Non bisogna mai sentirsi il migliore, se sarà forte anche mentalmente Paulo è destinato a diventare un grandissimo crack".

Così come sembra destinato a diventare un crack anche Lautaro Martinez, futuro attaccante dell'Inter: "Lo vedo concentrato: sarà bello per lui arrivare in Italia. Sicuramente migliorerà in Europa".