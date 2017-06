Juventus, Higuain ex senza cuore: quando vede Napoli segna

Due partite da avversario, due gol al Napoli. Non si può dire Gonzalo Higuain metta i guanti quando si trovi contro la sua ex squadra, la media è spietata: un gol a partita. Ok, il Pipita è a quota 23 gol in 35 partite con la maglia della Juventus, quindi subire una rete da lui è un fatto quasi incidentale però fa sempre notizia visto l'addio traumatico in estate.



E questa volta Higuain si è anche lasciato andare un po' di più con l'esultanza: se in campionato aveva alzato le mani in segno di "scuse", in Coppa Italia ha abbracciato Dybala lasciandosi andare a un grosso sorriso. "Ho rispetto per il Napoli ma sono felicissimo qui" ha detto dopo la partita. Comunque il veggente Allegri in conferenza l'aveva detto: "Ormai Gonzalo ha rotto il ghiaccio in campionato, non avrà più grossi problemi a giocare contro il Napoli". Detto, fatto: gol del 2-1 che segna la rimonta e mina le speranze partenopee di violare finalmente lo Stadium. E ora c'è tutto un ritorno da giocare al San Paolo...