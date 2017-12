Juventus, Dybala prima punta come ai tempi del Palermo

Ultimo gol, inutile, al 94 di Sampdoria-Juventus. Sconfitta clamorosa quel giorno, il 19 novembre, per i sei volte campioni d'Italia. Clamorosa come le ultime due panchine della Joya, partitissima con l'Inter e trasferta di Bologna. Adesso, stasera allo Stadium contro il Genoa in Coppa Italia, per Paulo Dybala è il momento di eliminare le fastidiose tossine da crisi invernale e ripartire alla ricerca di se stesso, magari con un gol che si sa in questi casi non è tutto ma può aiutare.

E per aiutarlo a trovare la rete, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di schierarlo da prima punta, come annunciato nella conferenza della vigilia: "Dybala in questo sistema di gioco il ruolo che può fare è il centravanti. Devo decidere se giocherà con Higuain o al suo posto. Lui è un giocatore da 15-20 gol stagionali, altrimenti va oltre la media", ha detto il tecnico.

Parole che hanno stupito, perché da quando veste bianconero l'attaccante argentino non ha mai giocato in quel ruolo, ma che aprono scenari che rappresenterebbero un ritorno al passato: Dybala infatti ai tempi di Palermo ha sempre giocato da prima punta. E con ottimi risultati. Nel 2012, proprio come attaccante centrale del 3-4-2-1 di Gasperini, con Ilicic e Brienza alle sue spalle, arrivarono i primi gol in Serie A. Un modulo molto simile a quello che dovrebbe utilizzare stasera la Juventus, con Bernardeschi e Douglas Costa, anche se la vera esplosione della Joya è arrivata nel 2014, quando Iachini lo schierava prima punta nel 3-5-2 con Franco Vazquez a supporto.

Nel 3-5-2 di Allegri, invece, la Dybala ha sempre giocato da seconda punta come spalla di un attaccante più forte fisicamente, Mandzukic o Higuain che fosse. Ecco perchè quella contro il Genoa sarebbe una prima volta assoluta per l'argentino, almeno in bianconero. Un esperimento che, in caso di esito positivo, potrebbe rappresentare una svolta per la Joya ma anche per tutta la Juventus.