Juventus, Cuadrado a Premium: "Lo scudetto più bello"

Juan Cuadrado è stata una delle armi in più della Juventus in questo finale di stagione: rientrato il 31 marzo contro il Milan dopo tre mesi di pubalgia, ha segnato gol importanti anche nel ruolo da terzino che gli sta disegnando Allegri. "Ho atteso molto prima di rientrare e poi ho rivisto il campo proprio nel priodo più denso di partite, per fortuna è andato tutto bene - le parole in esclusiva a Premium Sport -. Ho anche avuto paura di non farcela in tempo per questa stagione, è stato un infortunio complicato tanto che sento ancora adesso un po' di dolore ma stringo i denti".



Il colombiano, da esterno basso, può arrivare con più continuità al cross: "Allegri me lo ripete spesso, non devo per forza tentare il dribbling e per fortuna ogni tanto mi vengono bene... (riferimento ai gol propiziati contro Inter e Bologna, ndr)". Il settimo scudetto è ipotecato: "Una grande soddisfazione ma dobbiamo rimanere tranquilli e facciamo l'ultimo punto che ci darà sicurezza matematica: non ci fidiamo ancora. Sarà il campionato più bello perché combattuto e sofferto".



Cuadrado passa poi alla finale di coppa Italia: "Una partita difficilissima, diversa da quella giocata qui allo Stadium. Poi contro il Milan è sempre una battaglia, possiamo vincere". Entrambe le squadre appaiono stanche: "Ci sta a fine stagione ma nelle finali è facile trovare energie impensabili, dovremo prepararci bene e dare il 200%".



Infine, accenno al Mondiale con la Colombia: "Siamo un bel gruppo, vogliamo fare meglio del 2014 nonostante un girone abbastanza difficile. Sarà bello affrontare i compagni di squadra alla Juventus in un'altra veste".