Juventus, Cristiano Ronaldo vince la Champions al quinto anno...

Lo sfottò che gira sui social suona più o meno così: "Dato statistico. 2003: Cristiano Ronaldo passa dallo Sporting al Manchester United e alla sua quinta stagione vince la Champions. 2009: Cristiano Ronaldo passa dallo United al Real Madrid e alla sua quinta stagione vince la Champions. 2018: Cristiano Ronaldo passa dal Real alla Juventus. Firma per quattro anni".



I "gufi" anti-Juve sono all'opera: che Cristiano Ronaldo non sia automaticamente garanzia di successo in Champions è scontato, che sia anche un giocatore diverso da quello che si è trasferito prima allo United e poi al Real, anche. Non è un caso che CR7 e il suo Real Madrid abbiano trionfato nelle ultime tre edizioni di fila, quattro in 5 anni. Con gol sempre più decisivi del portoghese nelle partite che contavano, finali comprese, come la Juve ha imparato a Cardiff nel 2017.



Ora Ronaldo è un uomo gol, non una giovane ala come quella che prese Ferguson a Manchester, non un fuoriclasse con qualche difetto da limare come quello che arrivò a Madrid. Il Cristiano di oggi sembra una macchina perfetta: la Juve, come conferma l'arrivo di Bonucci, vuole la Champions subito col suo acquisto. Se poi bisognerà aspettare, magari gli farà firmare il rinnovo per un'altra stagione.