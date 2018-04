Juventus, Buffon ha fatto scuola: "Cassa di birra al posto del cuore"

Le dichiarazioni rilasciate a Premium Sport da Gigi Buffon al termine di Real Madrid-Juventus sono già entrate nella storia del calcio, ispirando parodie e meme. L'ultima situazione ispirata dal capitano bianconero arriva dalla seconda categoria friulana dove Michele Contento, portiere dell'Unione Fincantieri Monfalcone, viene espulso dopo soli sei minuti nel match-scudetto contro il San Canzian Begliano.



Contento a fine partita viene intervistato da Telefriuli e rilascia queste dichiarazioni, facendo fatica a trattenere le risate: "Cosa vuoi che ti dica? Secondo me un arbitro in seconda categoria non può venire a Monfalcone e permettersi di non avere la sensibilità ed espellere un ragazzo di 40 anni che ci mette il cuore per un rigore... netto. Se dai un rigore del genere e mi espelli al terzo minuto, vuol dire che al posto del cuore hai una cassa di birra". E a quel punto anche il cronista non è riuscito a non ridere.