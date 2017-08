Juventus, brutta sconfitta contro il Tottenham

Finisce con una sconfitta il pre-campionato della Juventus: i bianconeri perdono 2-0 l'amichevole contro il Tottenham a Wembley, una partita storta con tanti errori della squadra di Allegri soprattuto in difesa e in fase di proposizione di gioco. Tanti cambi durante il match, il solo Dybala ha giocato 90 minuti. La partita si sblocca dopo solo dieci minuti, il cross di Trippier trova Kane tutto solo a centro-area: il bomber insacca facilmente di testa approfittando della libertà lasciata da Chiellini e dalla copertura in ritardo di Khedira.



Gli Spurs sono martelli e continuano a bombardare Buffon: Eriksen da fuori impegna il capitano juventino, alla mezz'ora retropassaggio sciagurato di Pjanic che scatena una carambola che Kane non riesce a tramutare in doppietta. Higuain ci prova dentro l'area ma Lloris fa buona guardia, poco dopo Sissoko colpisce un palo clamoroso dal limite.



Juve colpita a freddo anche nella ripresa: magia di Alli che lancia Eriksen, il danese dribbla Buffon e insacca il 2-0. Il portiere bianconero decisivo più avanti su Kane con il pallone deviato sulla traversa ma i bianconeri pareggiano i conti con la fortuna trovando due legni con Kean (clamorosa traversa) e Cuadrado.