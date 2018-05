Juventus, Benatia: "Dicevano che ero scarso, ho dato una risposta"

Mehdi Benatia ha aperto le marcature contro il Milan, segnando anche il 3-0 nella finale di Coppa Italia: "Era un obiettivo importante della stagione e anche questa volta abbiamo risposto presente, i nostri tifosi saranno orgogliosi di noi. In questa squadra ci sono giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, noi proviamo a seguire quelle orme: c'è la mentalità vincente".



Il difensore si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Dopo il mio errore contro il Napoli si è scritto che ero scarso, non sono diventato un fenomeno ora. Certo, tenevo a dare una risposta" le parole alla Rai. Quarta coppa di fila per la Juventus: "Questa società fa sempre cose speciali, non è la prima volta. Quando vedi l'atteggiamento di Buffon, Chiellini, Barzagli, Marchisio e Lichtsteiner capisci che qui non si molla niente. Ci criticano perché giochiamo male ma abbiamo fatto più di 90 punti in campionato e abbiamo riportato a casa la Coppa Italia".



Ora tocca al settimo scudetto consecutivo: "L'obiettivo principale, se lo vinceremo qui domenica sarà speciale. Conosco bene questo stadio, festeggiavo i gol alla Roma nella stessa curva".