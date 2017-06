Juventus, Barzagli e Mandzukic tornano prima dalle nazionali

Dopo Gonzalo Higuain e Dani Alves, anche Andrea Barzagli e Mario Mandzukic tornano prima del previsto a Vinovo dagli impegni delle nazionali. Buone notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri in vista del big match contro il Napoli.



Se i sudamericani erano diffidati e sono stati ammoniti in Argentina-Cile e Uruguay-Brasile, il difensore azzurro invece è dovuto rientrare per problemi strettamente personali: Ventura non lo sostituirà e quindi gli azzurri rimarranno in 24. L'attaccante croato non figura nella lista dei convocati del ct Cacic per la sfida contro l'Estonia, al contrario degli interisti Perisic e Brozovic. Khedira, invece, ha saltato la partita contro l'Inghilterra ma giocherà la sfida di qualificazione mondiale della Geramnia contro l'Azerbaigian (probabilmente con la fascia di capitano)