Juventus, Allegri: "Vogliamo il primo trofeo, Dybala in dubbio"

18 giorni per fare il Triplete e il primo passo è la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Alla vigilia della sfida dell'Olimpico prendono la parola il tecnico Allegri e Giorgio Chiellini, che è il primo a parlare: "Siamo fortunati ad essere qui per il terzo anno consecutivo, è un risultato molto importante e difficile. Siamo stati bravi nelle precedenti due edizioni, ora vogliamo alzare il primo trofeo. Il nostro ultimo pensiero è il Triplete, oggi pensiamo solo a vincere domani, consapevoli delle difficoltà che affronteremo".

Il ko di Roma in campionato è stato seguito da molte polemiche: "Sinceramente siamo stati molto tranquilli a Roma, anche isolati dalle tante chiacchiere che io ho sentito solo due minuti fa. Siamo concentrati sui nostri obiettivi, siamo dispiaciuti per non aver vinto lo scudetto domenica e ad essere sincero mi sarebbe piaciuto moltissimo vincerlo con la Roma. Abbiamo analizzato le partite come sempre, consapevoli che bisogna fare qualcosa di più. Questa stagione siamo stati bravi a sfruttare ogni sconfitta come slancio per trovare energie positive, dovremo essere bravi a farlo anche questa volta".

"Periodo negativo in campionato? Durante questo periodo ci dimentichiamo quattro partite importanti in Champions con sette gol fatti e uno solo subito, consciamente o inconsciamente ci siamo leggermente distratti. Abbiamo sempre gestito il vantaggio in campionato, accelerando quando si avvicinavano e mollando leggermente quando allungavamo. Sapevamo che ci serviva qualche punto di vantaggio per questo periodo, siamo stati bravi a ottenerli per gestire al meglio questo finale di stagione. Ora è il momento di raccogliere quanto seminato, cominciando a vincere domani sera".

Infine qualche battuta sull'avversario dell'Olimpico: "Fortunatamente nell'ultimo periodo abbiamo avuto avversari simili a livello offensivo, Keita e Felipe Anderson hanno caratteristiche tecniche simili a Mbappé. Immobile invece lo conosciamo tutti, la Lazio gioca molto in verticale e sta facendo una grande stagione. Complimenti a Inzaghi e al gruppo di giocatori storici che hanno trainato la squadra. Per vincere gli episodi che decideranno la partita dovremo avere più voglia dei biancocelesti, non solo a parole ma anche nei fatti, come facciamo da tanto tempo".



Poi è il turno di Massimiliano Allegri: "Sarà una finale, dopo domenica non abbiamo più tempo da perdere e dobbiamo raccogliere. Giocheremo contro la Lazio che sta facendo una grande stagione, non sarà facile - avverte il tecnico, che poi dà qualche indicazione di formazione - Devo valutare sia Mandzukic che Dybala, gli altri stanno tutti bene. In difesa devo decidere stasera se giocare con Barzagli o Dani Alves, dipende anche dalle condizioni fisiche dei giocatori offensivi".

"Dybala? Lo stiamo gestendo per questo problemino al flessore, devo essere sicuro che non succeda niente". Grande fiducia invece in Rincon, che affiancherà Marchisio nel cuore del centrocampo: "Rincon è un giocatore importante, finora ha giocato partite importanti con buone prestazioni, è affidabile e qualora dovessi decidere di schierarlo farà sicuramente una buona gara".

Nell'ultimo periodo i bianconeri hanno accusato un piccolo calo di tensione: "Nell'arco della stagione ci sta il calo di tensione, poi purtroppo è capitato domenica contro la Roma. Vedendo il calendario a inizio stagione avrei messo la firma per arrivare a Roma con 4 punti di vantaggio, ci siamo arrivati con sette punti e siamo andati oltre le più rosee aspettative. Avevamo un calendario difficilissimo nel finale di stagione, ero preoccupato e ora dobbiamo pensare solo a vincere".

In conclusione una suggestione, Higuain decisivo per il triplete come lo fu Milito per l'Inter? "Ad Higuain chiedo le prestazioni che ha fatto fino a questo momento, alla squadra chiedo una prestazione importante a livello d'attenzione, non a livello tecnico. Lo sa anche il gruppo, non abbiamo via d'uscita".