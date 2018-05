Juventus, Allegri: "Vogliamo entrare nella storia"

Massimiliano Allegri a caccia di uno storico record, ovvero la vittoria di scudetto e Coppa Italia per quattro stagioni consecutive. Se il tricolore è ormai assicurata, l'ostacolo per arrivare al 'doblete' si chiama Milan, avversario nella finale di Roma.



"I rossoneri sono una squadra tecnica - avverte il tecnico della Juventus - dovremo giocare con equilibrio e testa. Gattuso? È un testone, si intravedeva che volesse fare l'allenatore. Non è semplice sedersi sulla panchina del Milan in un momento non facile, e quindi è stato molto bravo. Ha saputo rimetterti in discussione, dopo una carriera da campione".



Vietate distrazioni all'Olimpico: "Scudetto? Non ha senso parlarne stasera: si pensa solo alla Coppa. Abbiamo una partita per noi molto importante, per entrare ulteriormente nella storia. Cuadrado nel ruolo di terzino primo acquisto dell'anno prossimo quando rientrerà Pjaca? Non si parla nemmeno di mercato, questa sera. Juan ha fatto un paio di letture sbagliate da terzino, per la non abitudine al ruolo, che comunque può fare".



Capitolo formazione: "In difesa giocheranno due tra Rugani, Benatia e Barzagli: la difesa che schiereremo dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Comunque stanno tutti bene a parte Chiellini e Hoewedes".



Allegri commenta poi le parole di Marotta ("Sono sicuro che il futuro sarà pieno di soddisfazioni insieme"): "Mi fanno piacere. Questi quattro anni dimostrano che siamo sempre stati in grande sintonia. Come facciamo tutti gli anni, a fine stagione programmeremo il futuro con lucidità".



"Abbiamo fatto un lavoro - aggiunge il tecnico - che stiamo cercando di finire nel migliore dei modi. La fortuna di un allenatore è avere una grande società e un gruppo di grandi uomini. Io sono fortunato: ho sempre lavorato in carriera con uomini di valore. Le critiche? Ci hanno fatto bene per vedere i nostri difetti e le cose che sbagli. Domani invece mi aspetto che i ragazzi regalino una bella serata a tutti".



Infine, su Dybala: "Quest'anno ha fatto tanti gol e può ancora crescere. In partite come quella di domani lui può fare molto molto bene, perchè ha più spazio".