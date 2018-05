Juventus, Allegri si sfoga: "Vi aspetto tutti al varco"

Sarà la tensione accumulata, sarà l'annata vissuta sul filo sino all'ultima settimana ma, vinta la Coppa Italia, anche Massimiliano Allegri, solitamente pacato nelle interviste, dopo le prime risposte si lascia andare all'ennesima domanda sulla qualità del gioco della Juventus: "Bisognerebbe far capire ai giovani allenatori che il calcio è fatto anche di pratica, non solo di teoria: c'è chi spiega calcio e chi ne parla".



I tentativi di chiarimento finiscono vani: "A volte sento parlare di calcio come se dovessimo mandare l'uomo sulla Luna ma è una cosa semplice, a volte ci si ingarbuglia con discorsi difficili".



Il discorso passa all'eliminazione in Champions League e il rischio che si sia incrinato qualcosa nella squadra: "Un gruppo che vince da sette anni non è incrinato - prosegue Allegri -, non è che in passato si è raggiunto il massimo perché abbiamo anche perso finali di Champions. Anche con Lippi questa società per qualche anno non ha vinto, non è una cosa scontato mentre qui sembra debba essere così: ormai ci sono abituato. Nel calcio ci sono imprevisti come al Monopoli, ma, visto che tutti mi dicono cose diverse, forse sbaglierò io".



Infine, una promessa: "A differenza vostra, io sono lucido: non sapete quanta pazienza ho da vendere, vi aspetto tutti al varco". E lascia l'intervista.