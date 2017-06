Juventus, Allegri: "Polemiche per l'abbraccio Buffon-Tagliavento? Una bischerata"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan Massimiliano Allegri svela parte della formazione: "Ci saranno sicuramente dei cambi perchè la gara di domenica è stata dispendiosa. Marchisio difficilmente sarà della partita. Pjaca difficilmente partirà dall'inizio ma comunque quando è entrato si è sempre creato situazioni interessanti ed è destinato a crescere e a fare un'ottima carriera. Devo ancora valutazione la condizione di alcuni elementi, come Chiellini, mentre dalla scelta del modulo dipenderà la presenza o meno di Higuain".



Contro i rossoneri sono arrivate due sconfitte in questa stagione: "Il Milan sta giocando molto bene, il risultato con il Napoli non ha rispecchiato la loro prestazione. Vogliamo vincere: nessuno è mai riuscito a conquistare tre Coppe Italia consecutive. Servirà una grande prestazione per qualificarsi alla semifinale. Montella ha giocatori importanti come Suso e Bonaventura, sono cresciuti elementi come Paletta e Romagnoli".



Spazio quindi a un commento sull'abbraccio tra Buffon e Tagliavento: "E' una bischerata, in Italia invece di parlare del grande gesto tecnico di Dybala o Higuain o del pallonetto di Insigne, si vanno a cercare queste polemiche, non ci godiamo quello che il calcio offre in campo. Sono cose che lasciano il tempo che trovano".



Anche se la Juve è attesa dalla sfida di Coppa Italia, inevitabile pensare e parlare di campionato: "Dobbiamo alzare l'asticella, la qualità del gioco. E' indispensabile per vincere lo scudetto. Non bisogna esaltarsi quando vinciamo e deprimersi quando perdiamo".