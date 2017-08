Juventus, Allegri: "Noi polli, la Lazio ha meritato"

Massimiliano Allegri non cerca scuse dopo la sconfitta della Juventus in Supercoppa Italiana: "Siamo stati dei polli. La Lazio ha meritato, giocando meglio e lottando molto di più. Fino al 60' non abbiamo giocato e questo ci deve far riflettere e riportare coi piedi per terra - le parole alla Rai - . Vincere non è mai semplice, ora è tutto in discussione. La partita andava portata ai supplementari, ma ripeto che la Lazio ha meritato il successo".



Buone notizie da Douglas Costa: "Con lui abbiamo cominciato a puntare l'uomo ed aprire il gioco". Meno da chi non sta ancora bene come Pjanic o Higuain: "É il momento più difficile della stagione per loro, fisicamente stiamo soffrendo. Sapevo che potevamo trovare delle difficoltà e infatti avrei voluto una gestione migliore del primo tempo, ma così non è stato".



Sulla doppietta di Dybala: "C'è da salvare il suo secondo tempo ma nel primo nessuno è stato all'altezza. Adesso bisogna ricominciare a vincere. Sarà un'annata difficile: a volte le sconfitte fanno bene, bisogna lavorare con equilibrio perché la stagione è appena cominciata".