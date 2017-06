Juventus, Allegri: "Mi aspetto un Napoli arrabbiato"

Messo da parte il campionato ("Contro l'Inter ho visto una Roma seria e tosta ma siamo primi: non dobbiamo sperare che le altre perdano per rimontare, casomai è il contrario") e in attesa della Champions League, la Juventus si rituffa nella Coppa Italia con la semifinale di andata contro il Napoli. Massimiliano Allegri non si fida del momento delicato della squadra di Sarri: "Cerchiamo i presupposti per arrivare alla terza finale di fila, loro saranno arrabbiati per il ko con l'Atalanta. Non è che ora abbiano perso di botto ciò che di buono abbiano fatto negli scorsi anni. Non prendere gol è l'imperativo".



Il tecnico bianconero annuncia cambi di formazione: "Non possono giocare sempre gli stessi, se no siamo destinati a morire. Neto sarà titolare, Asamoah e Lichtsteiner sugli esterni mentre devo decidere su Pjaca dall'inizio. Rugani riposa". Probabili anche la titolarità di Higuain: "Ha già rotto il ghiaccio in campionato contro la sua ex squadra, lui è uno di quelli che deve giocare sempre".



Due battute finali, sulla stagione e sul futuro: "Triplete? Ma no, parliamo di cose serie. Di sicuro mancano due partite di Coppa Italia, una di Champions e dodici di serie A. Noi cerchiamo di arrivare a giocare il più possibile giusto per riempire il calendario, senza partite è noioso... Come va con l'inglese? Già a scuola avevo difficoltà a imparare le lingue.. ho imparato discretamente il torinese, quello sì".