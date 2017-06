Juventus, Allegri: "Dovevamo essere più lucidi, Doha non ci porta bene"

Massimiliano Allegri deluso dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: "Abbiamo fatto di tutto per non arrivare ai rigori ma dopo il gol ci siamo abbassati ed è cambiata la partita, diventando una sfida che sarebbe stata decisa solo da un episodio". La Juventus è sembrata un po' in difficoltà: "Questo è un momento particolare della stagione, abbiamo nelle gambe già 27 partite. Poi gli infortuni ci sono costati cari, ma le sostituzioni di oggi sono state forzate. Devo fare i complimenti al Milan per questa vittoria, ma noi dovevamo essere più lucidi".



Seconda sconfitta in Supercoppa per Allgri: "Siamo venuti due volte a Doha e due volta abbiamo perso... - le parole alla Rai - Penso che sia meglio giocare da un'altra parte e a inizio stagione, avendo meno gare nelle gambe. Ma questa sconfitta non cambia niente per noi. Siamo primi in campionato, e siamo agli ottavi di Champions League. Nei prossimi sei mesi ci giochiamo la stagione, con obiettivi importanti. Ci sta perdere, anche se non dovrebbe mai accadere: però sul campo non l'abbiamo persa, ma ai rigori".

BUFFON: "RIGORI, CHE RAMMARICO"

Così Gianluigi Buffon dopo la Supercoppa Italiana, a JTV: "Il Milan non ha rubato niente, hanno fatto una partita volitiva, buona anche sotto certi profili, poi il rammarico è che come due anni fa, siamo andati in vantaggio sui rigori, ma poi non siamo riusciti a chiuderla". La Juventus ha giocato da inizio stagione 10 partite più del Milan, conta? "No, non conta. Se fossero state 40 e 60 sì, ma 17 e 27 non conta niente, nel senso che siamo una squadra abituata a questo tipo di impegni, abbiamo una cilindrata apposita per poterli affrontare nel migliore modo possibile. Il bilancio del 2016 rimane sicuramente buono. Non si conclude come speravamo, ma fa parte del gioco".