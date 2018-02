Juventus, Allegri: "Douglas Costa ha spaccato la partita. Dybala valore aggiunto"

Primo obiettivo 'raggiunto': la Juventus si qualifica per la finale di Coppa Italia e Allegri non può che essere contento per questo traguardo parziale. "Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto stasera e in generale nella stagione. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà nella circolazione della palla, nel secondo tempo, Douglas Costa si è messo a giocare vicino alla punta e ha spaccato la gara. Bisogna comunque fare i complimenti all'Atalanta" sottolinea il tecnico bianconero al termine del match a Rai Sport.



In vista dei prossimi impegni con Lazio e Tottenham ("Giocheremo in uno stadio storico, non deve essere però un'ossessione") l'allenatore dei livornesi spera di avere a disposizione Higuain: "Vediamo come va la caviglia nei prossimi giorni. Ha saltato gli ultimi allenamenti, oggi non aveva senso rischiarlo. Dobbiamo recuperare anche Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio ma chi sta giocando sta facendo bene".



Ci saranno invece Dybala e Matuidi: "Paulo l'ho visto bene e sarà un valore aggiunto. Ha la testa giusta e sarà determinante per il finale. Blaise si è inserito benissimo. Da pressione, alza la squadra. Ma hanno fatto bene anche Marchisio e Khedira. La squadra deve stare bene, tutti devono essere al 100% a livello mentale. Perchè quando è così ai ragazzi difficilmente l'obiettivo sfugge".