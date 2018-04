Juventus, Agnelli: "Meno partite, VAR ovunque nel 2020"

Andrea Agnelli, in qualità di presidente, ha parlato a margine della 20.a assemblea dell'European club association a Roma: "Quello della VAR è un processo irreversibile. C'è in Italia, c'è in Germania, verrà adottato anche nel Regno Unito. Noi dobbiamo rispettare la tempistica dell'Uefa. Devono formare il personale, cioè gli arbitri. La questione abbraccia tutte le federazioni, ma penso che il sistema potrà essere adottato già nel 2019/20".



I rappresentanti di oltre 160 società si sono confrontati per porre le basi del futuro del calcio che vive "un periodo di transizione" ha sottolineato Agnelli. Lo sguardo è proiettato oltre il 2024 e l'obiettivo è "arrivare ad una rimodulazione del calendario degli eventi per ridurre il numero totale delle partite e così l'impegno e lo sforzo dei giocatori. Necessario che ci sia un maggior rispetto per i giocatori, serve maggior tempo libero. Le pause sono fondamentali, così come è fondamentale che ci sia un allineamento dei calendari tra i vari Paesi".



Piccole novità anche sul Fair Play Finanziario: "Collaborazione ottima con l'Uefa, sono stati trovati nuovi accordi: se un club non rispetterà il FPF, potranno essere accorciati i tempi per le indagini del caso".



Della questione VAR ha parlato anche Alexander Ceferin, presidente Uefa: "Rimaniamo convinti che prima di applicarle questo tipo di tecnologia ad una competizione come la Champions League, il nostro torneo più importante, si debba avere la sicurezza che i sistema sia perfetto. Non possiamo permetterci di sbagliare. Gli arbitri non sono pronti, il sistema non è ancora a punto, per questo è necessario aspettare, pur nella consapevolezza che la tecnologia può aiutare i lavoro degli arbitri".