Juventus, affaticamento per Cuadrado: in dubbio per la Supercoppa

Cattive notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus dall'allenamento odierno: Juan Cuadrado si è fermato per un affaticamento al polpaccio destro, l'esterno colombiano (dato in ballottaggio con Douglas Costa) potrebbe dover essere costretto a saltare la Supercoppa italiana contro la Lazio. Cuadrado verrà monitorato dai medici nei prossimi giorni, la sua convocazione è in dubbio.