Juve, scudetto nel derby o all'Olimpico. E Milano rischia...

Il primo verdetto della Serie A arriva a cinque giornate dal termine: il Pescara, a quota 14 punti dopo 33 partite, potrebbe soltanto raggiungere l'Empoli al quartultimo posto a 29, ma in virtù degli scontri diretti (4-0 per i toscani all'Adriatico, 1-1 al ritorno) sarebbe comunque dietro in classifica. Ecco perché gli abruzzesi sono già retrocessi aritmeticamente. Questi gli altri possibili verdetti



SCUDETTO: Juve a +8 sulla Roma con lo scontro diretto ancora da giocare (all'andata 1-0 per i bianconeri). Al momento Juve campione d'Italia: con risultati favorevoli potrebbero laurearsi campioni d'Italia tra due settimane nel derby col Torino, prima di sfidare i giallorossi.

CHAMPIONS LEAGUE: Roma seconda a +4 sul Napoli (con scontri diretti favorevoli per differenza reti): al momento i giallorossi accederebbero direttamente ai gironi, gli azzurri andrebbero ai preliminari. Difficile ipotizzare una rimonta di Lazio e Atalanta (rispettivamente a -7 e -8 dal Napoli).

EUROPA LEAGUE: al momento Lazio e Atalanta, rispettivamente quarta e quinta, ai gironi di Europa League, Milan (6° a -5 dai bergamaschi e -6 dai biancocelesti) ai preliminari. In corsa anche Inter e Fiorentina, a -2 e -3 dai rossoneri.

SALVEZZA: Pescara già retrocesso, Palermo quasi con 13 punti da recuperare sull'Empoli e 14 sul Genoa e ipoteticamente condannabili già nella prossima giornata. Probabile corsa a tre negli ultimi turni: Genoa a quota 30, Empoli a 29, Crotone a 24 e al momento virtualmente in B insieme a Pescara e Palermo.