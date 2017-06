Juve-Napoli, Tonelli esplode su Twitter: "È uno scandalo"

"È uno scandalo". Tre parole, molto semplici. Lorenzo Tonelli, non convocato, era davanti alla tv a vedere Juve-Napoli, semifinale d'andata di Coppa Italia, e quando l'arbitro Valeri ha fischiato il secondo calcio di rigore per i bianconeri non è riuscito a trattenersi dal digitare quelle parole sullo smartphone. Il post, pieno di rabbia, ha fatto il giro del web in pochi minuti ed esprime di sicuro il pensiero dei tifosi e probabilmente anche dell'allenatore Maurizio Sarri, che ha subito protestato con il quarto uomo.



Oltre ad altre decisioni, Tonelli e il Napoli contestano soprattutto il rigore del 3-1: Cuadrado ha provato a saltare Reina, il portiere ha toccato prima il pallone e poi ha inevitabilmente travolto il colombiano. Una decisione che ha fatto infuriare gli azzurri. Tonelli, però, rischia di pagare caro il suo tweet, perché il Napoli è in silenzio stampa e potrebbe decidere di multarlo.