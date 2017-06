Juve-MIlan, Allegri: "Sofferto? Mah, il loro gol è casuale..."

Massimiliano Allegri ha sofferto meno degli altri. La Juve ha battuto 2-1 il Milan qualificandosi alle semifinali di Coppa Italia e il tecnico risponde così a chi gli chiede della fatica bianconera nel secondo tempo: "Il loro gol è casuale, potevamo chiuderla... Il Milan non è mai domo, rimonta e ha vinto spesso nei finali. Qualunque sia il risultato giocano. Merito al Milan, ma la Juve ha fatto una grande partita. Praticamente non abbiamo concesso nulla. Abbiamo un po' smesso di giocare senza Dybala tra le linee, ma il primo tempo poteva finire 3-0...".



Allegri si sofferma sul modulo offensivo, 4-2-3-1 con Pjanic davanti alla difesa e Mandzukic ala sinistra: "Vedremo chi recupera nei prossimi giorni, avevo fuori elementi importanti. Diciamo che era importante andare avanti, per due anni abbiamo vinto ora siamo in semifinale. Conta l'atteggiamento. Il primo tempo è stato egregio, non abbiamo concesso nulla. Senza Dybala abbiamo perso le linee, loro su qualche contrasto potevano creare qualcosa. Bisogna lavorare sulla gestione della palla. Però, abbiamo preso un gol casuale, hanno preso fiducia ma non hanno avuto occasioni realisticamente parlando, a parte quella di Deulofeu. Noi avevamo attaccanti ed esterni molto alti, la superiorità numerica è stata annullata così".