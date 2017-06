Juve-Lazio, Inzaghi: "Senza quel palo cambiava tutto"

I rimpianti di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, al termine della finale di Coppa Italia persa contro la Juve.



"Stiamo parlando della finalista della Champions, ma penso che stasera la Juve abbia trovato una squadra che ha fatto la sua partita e non è stata nemmeno fortunata. Quel palo a inizio gara poteva cambiare tutto. Una partita la possono decidere gli episodi, e questa volta gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Mi ha emozionato vedere lo stadio così, dobbiamo dire grazie ai nostri tifosi. Dispiace perdere questa partita, ma in ogni caso onore ai miei giocatori, che hanno dato tutto. Parolo? Voleva giocare a tutti i costi, ci ha provato fino all’ultimo: a Firenze si sono fatti male due giocatori importanti nel loro momento migliore".