Juve-Lazio, all'Olimpico in palio il primo trofeo della stagione

All'Olimpico di Roma si assegna questa sera alle 20:45 il primo trofeo della stagione. Juventus e Lazio si sfidano nella finale di Supercoppa Italiana a una settimana dal via dell'inizio del campionato. Allegri vuole dimenticare Cardiff mentre Inzaghi prova a vendicare la sconfitta di Coppa Italia e fare lo sgambetto ai bianconeri.



A tenere banco prima del match è la questione Keita: l'attaccante senegalese, nel mirino dei Campioni d'Italia, non è stato convocato. Secondo una prima ricostruzione il 22enne aveva accusato un fastidio muscolare ma poi è stato lo stesso giocatore a fornire la sua versione su Twitter smentendo problemi fisici e attaccando la società.



I biancocelesti, oltre a Keita, dovranno fare a meno in avvio anche dell'acciaccato Felipe Anderson affidandosi alla vena realizzativa di Ciro Immobile, supportato da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Sul fronte Juve Douglas Costa dovrebbe partire dalla panchina: sugli esterni spazio a Cuadrado e Mandzukic mentre a centrocampo Marchisio sembra favorito su Khedira.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.:Allegri.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parola, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All.:Inzaghi.