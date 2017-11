Juve, Khedira: "Buffon, ti aiutiamo a vincere la Champions"

"Gut für uns". Buon per noi. La Bild, senza troppi giri di parole, ha fatto capire bene quale sia il sentimento dei tedeschi sull'eliminazione dell'Italia. Del resto, gli Azzurri sono la bestia nera della Germania ai Mondiali ed essere certi di non trovarseli di fronte magari li rinfranca. Sami Khedira, però, non è dello stesso avviso: "Felice proprio no. Vedere Buffon piangere fa male a tutti, italiani e non", spiega lo juventino, solidarizzando con il compagno di squadra.



"Buffon è un grande uomo di sport, una leggenda vivente - continua Khedira -. È una definizione usata troppo spesso, ma che per lui posso spendere sinceramente, speravo potesse giocare il suo ultimo torneo internazionale. Ora sono triste per i miei compagni juventini e per tutta l'Italia: ora le cose sono cambiate in meglio, i club investono e giocano un bel calcio, ma questo risultato è un disastro. Hanno già detto che si rialzeranno e sono sicuro che lo faranno".



Ai tifosi della Juve piacerà in modo particolare l'ultima dichiarazione di Khedira: "Ho inviato un messaggio a Buffon, ma ora più che di parole ha bisogno di obiettivi: gli manca solo un trofeo, lo aiuteremo a vincerlo. Ciò ci motiva tutti". Il riferimento alla Champions è evidente: del resto Marotta l'ha detto che per i bianconeri è quasi un'ossessione.