Juve, Kelvin dimesso dall'ospedale

L'incubo è finito. Kelvin è tornato finalmente a casa. La bella notizia arriva dall'ospedale Regina Margherita di Torino dove era ricoverato da dieci giorni il bambino di 7 anni ferito a piazza San Carlo a Torino: lì il piccolo tifoso della Juve stava assistendo, come altre migliaia di persone, alla finale di Champions League tra i bianconeri e il Real Madrid quando, dopo il gol del 3-1, si è scatenato il caos per un procurato allarme di attacco terroristico in realtà mai in essere e che ha causato oltre millecinquecento feriti.



Per due giorni Kelvin è rimasto in coma a causa di un grave trauma toracico, nei giorni scorsi era stato trasferito dalla rianimazione al reparto di degenza di chirurgia e oggi, con i genitori, è tornato a casa. Il piccolo ha ricevuto in dono la maglia di Paulo Dybala che l'ha anche videochiamato nei giorni scorsi.